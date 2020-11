Dabei war Omar Magnusson (8/4) bester Magdeburger Schütze, bei ZSKA trafen Aleksei Fokin und Aleh Astrashapkin (je 5) am häufigsten. Die Magdeburger brauchten eine gute Viertelstunde, um sich auf die durchaus robuste Spielweise der Gäste einzustellen. Nach der ersten SCM-Führung (6:5/15.) setzten sich die Grün-Roten aber dank konsequenter Abwehrleistung Tor um Tor ab. Bis zur Halbzeit war die Führung auf sechs Treffer angewachsen. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie hektischer und vogelwild, doch kein Team konnte aus dem höheren Tempo entscheidend Kapital schlagen (24:18/39.). So hatte der SCM keine Probleme, seinen Vorsprung zu halten und einen ungefährdeten Sieg einzufahren. Magdeburg übernahm die Tabellenführung in der Gruppe C.

Der Magdeburger Gisli Thorgeir Kristjansson trifft in Halbzeit eins. Bildrechte: imago images/Jan Huebner