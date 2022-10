Der Thüringer HC hat das "Heimspiel" in der Wiedigsburghalle in Nordhausen souverän mit 27:24 (15:12) gegen Chambray Touraine gewonnen. Bereits im Hinspiel siegte das Team von Herbert Müller mit drei Toren Vorsprung (31:28) und steht damit verdient in der dritten Runde der Qualifikation für die European League.

Die Thüringerinnen demonstrierten von Beginn an, dass sie das kleine Polster aus dem Hinspiel nicht als Aufruf zur Zurückhaltung verstanden hatten. Sie standen kompakt in der Abwehr und schalteten nach Ballgewinnen blitzschnell um. Mit ihrem dritten Tor brachte Jennifer Rode den THC in der zehnten Minute mit 7:3 in Führung. Zwar kamen die Französinnen mit ihren starken Rückraumwerferinnen danach besser ins Spiel, doch auf jeden kleinen Lauf der Gäste fand der THC die passende Antwort.