Sie wollen am Sonntag den Einzug in die Gruppenphase bejubeln, die Spielerinnen des Thüringer HC. Bildrechte: IMAGO/foto2press

Dieser Hinspielerfolg beim schwedischen Meister IK Sävehof kam schon überraschend, aber der THC war insgesamt diese acht Tore besser an diesem Tag. Doch trotz des großen Polsters warnt Trainer Herbert Müller vor Übermut. "Ich warne trotzdem zur Vorsicht. Acht Tore im Handball sind viel, sind ein super Ergebnis, aber es ist auch etwas, was man nicht nur verwalten darf. Wir wollen vor heimischem Publikum genauso auf Sieg spielen."

Die letzten Wochen haben auch beim Personal des Thüringer HC Spuren hinterlassen. Einige Spielerinnen haben mit grippeähnlichen Symptomen zu kämpfen. Wichtig sei, so Müller, dass die Mannschaft gut regeneriert. Erfreut zeigt sich der Coach, dass Annika Lott und Anika Niederwieser trotz leichter Blessuren am Sonntag auf die Zähne beißen wollen. Auch Laura Kuske wird nach ihrem krankheitsbedingten Ausfall wieder zur Verfügung stehen. Und der THC will durch die schon offene Tür in die Gruppenphase marschieren. "Ein so schönes Ziel, wo dann noch mal sechs wunderbare Spiele auf uns zukommen. Auf die freuen wir uns dann sehr", sagte Müller.