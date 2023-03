Annika Lott warf ihr Team in Norwegen mit zehn Treffern zum Unentschieden (Archivbild).

Annika Lott warf ihr Team in Norwegen mit zehn Treffern zum Unentschieden (Archivbild). Bildrechte: IMAGO/Kruczynski

Der Thüringer HC hat einen großen Schritt in Richtung des Final-Fours der European League gemacht. Nach verschlafener Anfangsphase und deutlichem Rückstand kam das Team von Herbert Müller stark zurück und spielte 35:35-Unentschieden bei Sola HK. Damit haben die Thüringerinnen eine ideale Ausgangslage für das Rückspiel in Bad Langensalz in einer Woche.