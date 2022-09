Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga auch nach dem vierten Spieltag ohne Punktverlust. Das Auswärtsspiel in Göppingen hat der deutsche Meister am Sonntag (18.09.2022) souverän 31:26 (15:14) gewonnen. Mit 8:0 Punkten klettert der SCM damit in der Tabelle auf den zweiten Platz, nur das schlechtere Torverhältnis trennt das Team von Coach Bennet Wiegert von Spitzenreiter Rhein Neckar Löwen.