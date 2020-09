Wie der Verein am Freitag mitteilte, erhielt er von den zuständigen Behörden eine entsprechende Zulassung. Diese basiert auf einem umfangreichen Hygienekonzept, welches das durchgängige Tragen des Mund- und Nasenschutzes, die Personalisierung aller Tickets sowie ein generelles Alkoholverbot an den Spieltagen beinhaltet. Die Genehmigung gelte bis auf weiteres und sei an die ordnungsgemäße Umsetzung des Hygienekonzeptes gebunden, teilte der Club mit.