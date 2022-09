Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben den Auftakt in die neue Bundesliga-Saison verpatzt. Bei der TSV Hannover-Burgdorf verlor die Mannschaft von Trainer André Haber am Donnerstagabend vor 3.914 Zuschauern mit 22:25 (10:15). Mit neun Toren avancierte Sime Ivic zum mit Abstand besten Werfer der Leipziger, die an gleicher Stelle im letzten Spiel der Vorsaison ein 26:26-Remis geholt hatten.