Es war das erwartet enge Spiel in der ersten Halbzeit. Bad Wildungen agierte mit einer sehr offensiven Deckung und machte den Wildcats das Leben schwer. Den Gastgeberinnen gelang es in der Defensive nicht, die Vipers rechtzeitig zu stellen und so gab es zahlreiche Siebenmeter gegen Halle. Mitte der ersten Hälfte liefen die Wildcats einem Vier-Tore-Rückstand hinterher, konnten die Lücke aber mit viel Einsatz und einer Sieben-gegen-Sechs-Taktik bis zur Pause schließen. Mit 14:15 ging es in die Kabine.