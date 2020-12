Der HC Elbflorenz hat am 11. Spieltag ein 23:25 (11:10) bei den Rimpar Wölfen hinnehmen müssen. Die Dresdner kamen gut in die Partie und konnten bis zur Halbzeit eine knappe Führung herauswerfen. Zur Mitte des zweiten Durchgangs gab es allerdings einen Bruch und die Gastgeber aus Unterfranken übernahmen immer mehr das Zepter. Elbflorenz versuchte alles, kam aber in der Schlussphase nicht mehr zurück. In der Tabelle zieht Rimpar nach Punkten gleich mit den Sachsen, die wegen der Tordifferenz aber noch davor auf Rang sieben bleiben.