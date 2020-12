Die Dresdner kamen schwer in die Partie und lagen nach sieben Minuten mit 0:4 zurück. Danach kämpften sie sich zurück und schafften kurz vor der Pause den Ausgleich (11:11). Im zweiten Durchgang war es lange ein Match auf Augenhöhe bis die Gummersbacher in der Schlussphase davonzogen. In der Tabelle fällt der HCE nach der fünften Saisonniederlage auf den zwölften Platz. Dresdens Jonas Thümmler kam in der Partie auf acht Tore, Janko Bozovic raf für Gummersbach sieben Mal.