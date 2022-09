Handball | 2. Bundesliga ThSV Eisenach furios bei Elbflorenz - Punkt für Dessau

Hauptinhalt

5. Spieltag

Der ThSV Eisenach war schon in der vergangenen Saison mit Rang drei ein Top-Team der 2. Handball-Bundesliga. In dieser Saison scheint man daran anzuknüpfen. Am Freitag gab es einen furiosen Erfolg im Ostderby in Dresden. Der Dessau-Roßlauer HV war ebenfalls nicht zu bezwingen.