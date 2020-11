Es ist wie verhext: Auch im dritten Anlauf können der HC Elbflorenz und der EHV Aue im Zweitliga-Duell nicht ihre Kräfte messen. Nachdem die Partie am 4. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga am 21. Oktober aufgrund von positiven Coronatest-Ergebnissen beim Gegner abgesagt werden musste, wird das Spiel nun auch am Nachholtermin, dem 2. Dezember, nicht stattfinden können. Wie bereits im Oktober wurden beim EHV positive Befunde ermittelt. Deshalb hat sich die Handball-Bundesliga zu einer erneuten Spielverschiebung entschlossen.