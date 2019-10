Lucas Krzikalla setzt zum Wurf an.

Lucas Krzikalla setzt zum Wurf an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der SC DHfK Leipzig hat auch sein sechstes Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Gegen den TBV Lemgo setzte sich die Mannschaft von Trainer Andre Haber am Donnerstagabend mit 34:32 (16:17) durch.

Leipzigs Trainer Andre Haber. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Haber-Team fand vor 3.643 Zuschauern gut in die Partie und lag nach einem Treffer von Franz Semper in der 14. Minute mit 10:5 vorn. Die Führung gab den Leipzigern allerdings keine Sicherheit. Peter Johannesson im Lemgoer Tor konnte einige Würfe parieren und sorgte damit für mehr Stabilität im Spiel der Gäste. Der TBV holte den Rückstand auf und ging sogar mit einem knappen 17:16-Vorsprung in die Pause.