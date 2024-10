Der Bundesligist, für den Manuel Zehnder mit neun und Matthias Musche mit acht Treffern die besten Werfer waren, nimmt nun einen historischen Erfolg ins Visier. Nach den Triumphen bei den drei vorherigen Ausgaben (2021, 2022, 2023) des Wettbewerbs, damals noch in Saudi-Arabien unter dem Namen "IHF Super Globe", soll nun der vierte Sieg in Serie her - das wäre ein Novum. Neben Magdeburg war einzig Rekordsieger FC Barcelona bisher ebenfalls ein Titel-Hattrick (2017 bis 2019) gelungen.

Die Magdeburger erwischten im Halbfinale einen schwachen Start. Mitte des ersten Durchgangs lag der SCM zwischenzeitlich bereits mit sechs Toren zurück. Der Außenseiter, bei dem mit Stefan Madsen ein Ex-Coach der Frauen des HC Leipzig an der Linie stand, zeigte eine beherzte Vorstellung. Bis zur Pause kämpfte sich der Deutsche Meister dann immerhin bis auf drei Treffer heran. In der zweiten Halbzeit zeigten die Magdeburger dann eine verbesserte Leistung - und übernahmen in der Schlussphase entscheidend die Führung. Zu verdankten hatte das die Elbestädter neben Musche vor allem dem in der zweiten Hälfte neu ins Team gekommenen Torwart Nikola Portner. Eine 14:5-Serie ließ den SCM am Ende jubeln.