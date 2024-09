Der SC Magdeburg hat am Sonnabend (29. September) bei der Klub-WM in Ägypten einen Traumstart hingelegt und die California Eagles förmlich vom Parkett gefegt. Bei der Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert saß fast jeder Wurf. Am Ende hieß es rekordverdächtig 57:21 (28:14) für die Grün-Roten, die damit auch die Tabellenspitze in der Dreiergruppe übernahmen.