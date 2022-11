Die Mannschaft von Chefcoach Herbert Müller startet am Sonntag (27. November) in die Englische Woche mit dem absoluten Bundesliga-Topspiel gegen die SG BBM Bietigheim. Drei Tage später (Mittwoch, 30. November) reist der THC zum Ligakonkurrent TuS Metzingen und kämpft bei den "Tussies" um den Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals.

Danach wird es international, das Müller-Team bekommt am Sonntag (4. Dezember) den schwedischen Meister IK Sävehof vorgesetzt. In Göteborg geht es für die Thüringerinnen darum, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag (11. Dezember) in der Wiedigsburghalle Nordhausen zu schaffen. Der Gesamtsieger beider Partien darf sich auf den Einzug in die Gruppenphase der EHF European League freuen.