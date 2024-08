Zehnder war in der vergangenen Saison vom HC Erlangen an den ThSV Eisenach ausgeliehen und wurde dort Torschützenkönig. Trotz Vertrags bis zum Sommer 2026 in Erlangen kündigte er kurz nach dem Ende der Spielzeit bei dem fränkischen Verein. Zehnder kam Ende Juni mit einem Eilverfahren seiner Kündigung nicht weiter, das Arbeitsgericht Nürnberg wies den Antrag ab.