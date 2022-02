Seit 2020 ist die Kroatin für die Wildcats im Einsatz und ein fester Bestandteil im Mannschaftsgefüge. Trainerin Katrin Welter ist froh, dass die 23-Jährige den neuen Kontrakt unterschrieben hat: "Marija Gudelj hat auch in dieser Saison schon gezeigt welchen bedeutungsvollen Part sie in unserem Spielsystem einnehmen und auch erfüllen kann. Mit Vanessa Dierks bildet sie zudem ein großartiges Team auf Linksaußen."

Bisher gingen in dieser Saison 32 Tore auf das Konto der 1,76 Meter großen Spielerin: "Wir spielen als Mannschaft in dieser Saison einen guten Handball und ich bin froh, dass ich auch in der nächsten Saison bei den Wildcats spielen werde. Ich persönlich will an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und dort weitermachen."