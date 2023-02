Ist vom SC Magdeburg die Rede, denkt man unwillkürlich auch an Marko Bezjak. Der Slowene ist das Urgestein beim deutschen Handball-Meister, jetzt verlässt der 36-Jährige am Saisonende die Elbestädter. Zehn Jahre stand er für den SCM auf dem Parkett, nunmehr hat er seinen Vertrag nicht mehr verlängert.

In den frühen Jahren noch Spielmacher in der Offensive, wandelte sich Marko Bezjak in den vergangenen Saisons zum Abwehrspezialisten und dirigierte das Magdeburger Tempospiel aus der Defensive heraus.