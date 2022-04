"Nantes hat eine phantastische Mannschaft mit einem eher Champions-League-Kader als einem European-League-Kader. Die Atmosphäre in Nantes ist ebenfalls phantastisch. Wir durften die schon einmal in der European League miterleben. Eine Mannschaft, die die Füchse Berlin rausschmeißt, hat schon Qualität. Also das wird schon ein hammerhartes Programm. Wir müssen gleich wieder da sein und dazu brauchen wir sicherlich alle Kräfte", sagte Wiegert am Montag vor der Abreise nach Frankreich.

Die Franzosen liegen in der in der nationalen Liga nach 23 Spieltagen auf Platz zwei (18 Siege, ein Remis und vier Niederlagen). Lediglich Spitzenreiter Paris Saint-Germain ist mit 46 Punkten besser als das Team von Trainer Alberto Entrerríos, der die Mannschaft seit 2019 betreut.

In der European League trat Nantes in der Hammer-Gruppe B an, in der HBC hinter GOG Svendborg, Benfica Lissabon und dem TBV Lemgo, Vierter wurde. Im Achtelfinale setzten sich die Franzosen in zwei knappen Spielen (25:24 und 30:33) gegen Berlin durch. Bester Torschütze von Nantes in der European League ist bislang der spanische Linksaußen Valero Rivero Folch, der bereits 60 Treffer erzielte.