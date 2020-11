Handball | Bundesliga SCM-Linksaußen Musche erleidet schwere Knieverletzung

Handball-Nationalspieler Matthias Musche hat eine schwere Knieverletzung erlitten und fällt bis zu einem Jahr aus. Das teilte sein Klub SC Magdeburg am Donnerstag (12.11.2020) mit, ohne die Verletzung genauer zu benennen. Der 28-jährige Linksaußen hatte sich bei der 31:33-Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch kurz vor Schluss am linken Knie verletzt.