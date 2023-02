Kurzke hatte das Handballspielen von der Pike auf beim HC Leipzig gelernt und dort alle Stationen im Jugendbereich durchlaufen. Von 2015 bis 2017 war sie die große Stütze beim HCL und holte 2016 mit den Messestädterinnen den DHB-Pokal. Nach der Insolvenz des damaligen Bundesligisten im Jahr 2017 zog es sie zum HC Rödertal, danach zu Bayer Leverkusen und 2021 erneut zum BSV Sachsen Zwickau, wo sie bereits von 2012 – 2015 unter Vertrag stand. In Zwickau mit dem ehemaligen HCL-Coach Norman Rentsch hatte die Keeperin in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.

Leicht fällt Nele Kurzke der Abschied aus Zwickau nicht. Doch bis zur Rückkehr nach Leipzig will sie alles tun, damit das Rentsch-Team erneut die Liga hält. Als Hauptgrund für ihren Wechsel nach Leipzig gab die 32-Jährige ihre kleine Tochter an. "Ihr Wohl steht mir über allem", sagte sie in der "Leipziger Volkszeitung". Zudem wohnt Kurzke in Leipzig und arbeitet seit letztem Jahr als Lehrerin für Englisch und Geschichte am Sportgymnasium der Messestadt. Noch nimmt sie zweimal in der Woche die Reise von Leipzig nach Westsachsen auf sich, was dann beim HCL wegfallen würde.