Die Leipziger gaben schnell den Ton an und lagen im gesamten Spiel nur einmal 2:3 (3.) hinten. Mit einem variablen Angriffsspiel stellte der SC DHfK die Magdeburger vor Probleme und zog nach 13 Minuten erstmals mit drei Toren davon. In Unterzahl gelang sogar der Treffer zum 6:10 (16.).

Philipp Weber, der im Sommer nach Magdeburg wechseln wird, blieb lange im Schatten seiner Teamkollegen und trug sich erst mit der Schlusssirene erstmals in die Torschützenliste ein und gab nach dem Abpfiff zu: "Ich war schon nervöser, das hat man in der Anfangsphase auch gemerkt."

Das Spiel blieb aber eng - und Magdeburg schaffte in der Schlussphase tatsächlich den 33:33-Ausgleich. Garant für diese Aufholjagd war Michael Damgaard, der in der zweiten Halbzeit neun Tore erzielt, am Ende aber auch enttäuscht am Boden hockte. Denn den letzten entscheidenden Treffer erzielte Leipzig. Mit Wut und dem unbedingten Willen traf Luca Witzke 58 Sekunden vor dem Abpfiff zum 34:33. Magdeburgs letzter Angriff fand nicht den Weg ins Ziel und Leipzigs Jubel war überschwänglich.