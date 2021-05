Es wird ein ganz besonderes Spiel für Nationalspieler Philipp Weber. Der 28-Jährige tritt am Sonntag (14.05 Uhr im Livestream in der SpiO-App und in der Konferenz mit Dynamo Dresden im MDR Fernsehen) zum (wohl) letzten Mal im prestigeträchtigen Ostknaller in der Handball-Bundesliga für den SC DHfK Leipzig an. Nach der Saison wechselt das Rückraum-Ass und wird ein Magdeburger.