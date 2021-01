Handball | Weltmeisterschaft Philipp Weber: "Alle Spieler brennen auf die WM"

Gerade im Trainingslager angekommen und direkt bei uns vor dem Mikro. Phillip Weber, seines Zeichens Aufbauspieler beim SC DHfK Leipzig, freut sich auf die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ab dem 13. Januar. Es wird in vielerlei Hinsicht ein interessantes Turnier werden. Das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie, die das Geschehen bestimmen wird, es werden auch erstmals 32 anstatt 24 Nationen um die Krone im Welthandball kämpfen.