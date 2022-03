Redder wechselte 2019 vom Thüringer HC an die Saale und feierte mit den Wildcats den Aufstieg in die Bundesliga. In Zukunft wird die 23-Jährige wieder in der zweiten Liga spielen. "Der Wechsel nach Leipzig hat für mich ausschließlich sportliche Gründe. Ich benötige für meine Entwicklung mehr Spielanteile und das bekomme ich beim HC Leipzig geboten", begründet Redder den Schritt ins Unterhaus.