Geschichte wiederholt sich. Wie in der vergangenen Saison sind die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau auf dem 13. Tabellenplatz gelandet und müssen nun ihr Glück erneut in der Relegation versuchen, um den Bundesliga-Klassenerhalt zu schaffen. Den Relegationsgegner kennt die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch ebenfalls aus der vergangenen Spielzeit. Zweitligist Frisch Auf Göppingen war es und wird es auch diesmal wieder sein. Das Hinspiel findet am Mittwoch (31. Mai, 19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in der Zwickauer Sporthalle Neuplanitz statt. Das Rückspiel steigt am 3. Juni ab 18 Uhr in Göttingen.