Der SC DHfK Leipzig hat auch das dritte Saisonspiel verloren. Bei den noch ungeschlagenen Rhein-Neckar Löwen ging die Mannschaft von Trainer André Haber am Donnerstagabend (15. September) beim 24:30 (10:15) leer aus. Nach einem verheißungsvollen Start kam der SC DHfK noch in ersten Halbzeit aus der Spur und war nach der Pause chancenlos.

Die Leipziger fletschten im Löwenbau in der Anfangsphase mit den Zähnen und führten permanent mit zwei Toren. Während vorn immer wieder Lösungen gefunden wurden, glänzte Kristian Saeveraas im Tor mit Paraden am Fließband. Allein sechs Bälle wehrte er in den ersten sieben Minuten ab. Die Löwen - u.a. ohne den verletzten Uwe Gensheimer - kamen nur schwer in Tritt, profitierten in der 20. Minute aber von einer doppelten Überzahl. Als Simon Ernst und Maciej Gebala eine Zweiminuten-Strafe aufgebrummt bekamen, mussten die Leipziger 90 Sekunden mit zwei Spielern weniger auskommen.