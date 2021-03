Die Handball-Frauen des BSV Sachsen Zwickau haben einen Lauf. In der 2. Bundesliga rangieren die Sächsinnen, die vom Duo Norman Rentsch und Dietmar Schmidt trainiert werden, derzeit mit 29:5-Punkten auf dem zweiten Rang. Ein Grund mehr, den Lizenzantrag für die Saison 2012/22 in der 1. Bundesliga einzureichen. Am Dienstag (2. März) erhielt der Verein von der Spielleitung der Bundesliga die Bestätigung, dass die Unterlagen fristgerecht eingegangen sind. Nach Angaben der Zwickauer haben die Vereins-Verantwortlichen die Unterlagen "so aufgebaut, dass sie für die 2. Liga aber auch die 1. Liga Gültigkeit haben".