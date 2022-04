Der BSV Sachsen Zwickau hat sich die erwartete Niederlage gegen Tabellenführer SG BBM Bietigheim eingehandelt, am Ende wurde es sogar ein Debakel. Die Mannschaft von Norman Rentsch war den Gästen in allen Belangen unterlegen und verlor mit 20:40 (10:16).

Die Zwickauerinnen hielten in der Sporthalle Neuplanitz längere Zeit erstaunlich gut mit, in der 23. Minute markierte Jenny Choinowski den 10:10-Ausgleich. Doch danach ging gar nichts mehr. Bis zur Pause kassierten die Gastgeberinnen noch sechs Gegentreffer, sodass mit 10:16 die Seiten gewechselt wurden. Die Bietigheimerinnen packten schnell noch drei Tore drauf (10:19/35.) und hatten mit einem 9:0-Lauf den Sächsinnen endgültig den Zahn gezogen. Zwickau ergab sich in das Schicksal (13:27/45.), während Bietigheim kontinuierlich ein Tor nach dem anderen erzielte und die 40er-Marke knackte. Beste Werferinnen der Zwickauerinnen waren Rebeka Ertl und Diana Magnusdottir mit jeweils fünf Treffern. Bei Bietigheim trafen Julia Maidhof und Kelly Dulfer am meisten (jeweils sechs Tore).