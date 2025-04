Am Samstag (16 Uhr im Liveticker von SPORT IM OSTEN) starten die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in die Playdowns und wollen im besten Fall gleich im ersten Duell gegen den Buxtehuder SV den Klassenerhalt perfekt machen. Der Vorletzte der Hauptrunde muss dabei in der Serie "best of three" zunächst auswärts antreten und in einem eventuellen dritten Spiel ebenfalls in Buxtehude bestehen. Sollte das Duell verloren gehen, wäre aber noch nicht alles verloren. Dann würde es gegen den Verlierer der anderen Playdown-Serie um den einen Abstiegsplatz in die zweite Liga gehen.