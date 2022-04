Der BSV erwischte einen ordentlichen Start in die Partie und ging direkt mit zwei Toren in Führung. Sieben Minuten dauerte dann ehe der THC das Spiel wieder drehen konnte. Mit ihrem Treffer zum 3:2 brachte Lydia Jakubisova die Thüringerinnen erstmals in Führung. Der BSV ließ nicht locker, hielt die Erfurterinnen auf der Anzeigetafel stets in Schlagdistanz und konnte nach 20 Minuten sogar erneut in Führung gehen. Pia Adams verwandelte einen Sieben-Meter zum 7:6 aus Zwickauer Sicht. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs konnte sich der THC erstmals ein bisschen absetzen. Lamprini Tsakalou krönte einen Drei-Tore-Lauf der Thüringerinnen in der 29. Minute und verwandelte zum 12:9 für die Erfurterinnen.

Simona Stojkovska sucht die Lücke zwischen Anika Niederwieser und Annika Meyer Bildrechte: IMAGO/Kruczynski