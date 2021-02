In die Partie gingen beide Teams mit Erfolgserlebnissen: Aue hatte zuvor drei Spiele in Folge gewonnen, Dresden nur eins der letzten acht Spiele verloren. Dennoch starteten beide sehr nervös und mit vielen Fehlern. So konnten sich die Torhüter auszeichnen: Aues Sveinbjörn Petursson hatte zu Beginn der Partie eine Quote von 75 Prozent gehaltener Bälle, Dresdens Mario Hunstock entschärfte in den ersten zehn Minuten 63 Prozent der Torwürfe. Nach zwölf Minuten stand es 1:3 – es drohte eine Partie mit Tor-Minus-Rekord.

Noch in der ersten Hälfte konnte Aue einen Fünf-Tore-Vorsprung herauswerfen (7:2/18.). Mit 7:10 ging es in die Pause. Aue war insgesamt effizienter, Dresden hatte im Abschluss große Probleme. Nach dem Wechsel wurde die Partie zunächst offener, spannender und torreicher. Beim 11:12-Anschluss durch Julius Dierberg (35.) konnte Dresden auf den Ausgleich hoffen. Doch Aue antwortete umgehend, mit einem Doppelschlag stellte Adrian Kammlodt eine Vier-Tore-Führung her (14:18/41.). Dresden ging nun offensiver in die Partie, kam aber nicht mehr näher als drei Tore heran (17:20/48.). In der Schlussphase konnte Aue seine Führung immer weiter ausbauen und siegte am Ende mit einer komfortablen Acht-Tore-Führung.