Ein Saisonabbruch in der Handball-Bundesliga rückt näher. Noch hält sich die Führungsetage der HBL bezüglich dieses Szenario bedeckt, doch eine Entscheidung könnte sehr wahrscheinlich am kommenden Dienstag (21.04.2020) in einer Video-Konferenz fallen. Grundlage der Gespräche wird die vorherige Abstimmung unter den 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga sein. Alle Bundesligisten sollen bis Anfang nächste Woche schriftlich über Abbruch oder Fortsetzung votieren.

Leipzigs Manager Karsten Günther. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Zunächst hatten sich die HBL- und Klubverantwortlichen darauf geeinigt, dass es am 16. Mai sogar mit Zuschauern weitergehen könnte. Mittlerweile ist der Termin aufgrund der Pandemie-Realität illusorisch. Karsten Günther, Manager des SC DHfK Leipzig, war bereits im "Sport-im-Osten"-Talk am 7. April davon ausgegangen, dass der Saisonabbruch bevorsteht.



Zum Thema Fortsetzung mit Geisterspielen sagte er am Freitag im MDR: "Wir haben insgesamt für uns festgelegt, dass Geisterspiele in der aktuellen Saison kein Thema sein können. Das oberste Gebot ist, alle Vereine zu erhalten und die Liga als solches zu erhalten."