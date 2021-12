Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig - die Weichen für 2022 sind gestellt

Hauptinhalt

Nach dem sportlich erfolgreichsten Jahr in der Vereinsgeschichte befindet sich der SC DHfK in dieser Saison im Umbruch und hatte einige namhafte Abgänge zu verzeichnen. In der Liga läuft momentan noch nicht alles rund und die Leistungen schwankten in den vergangenen Wochen von Spieltag zu Spieltag. Dennoch sind die Verantwortlichen alles andere als unzufrieden und blicken positiv in das kommende Jahr.