Gute Nachricht für Fritz Semper und den SC DHfK Leipzig: Der 22-jährige Rückraumspieler kann nach seiner Zwangspause wegen einer Herzmuskelentzündung wieder voll ins Training einsteigen. Semper hatte seit Ende Dezember vergangenen Jahres ausgesetzt und auch seine Teilnahme an der Europameisterschaft aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

Wie der SC DHfK mitteilte, habe der Nationalspieler am Universitätsklinikum Leipzig in der Klinik für Kardiologie alle Tests erfolgreich bestanden. Auch Leipzigs Trainer André Haber fiel ein Stein vom Herzen: "Jetzt geht es darum, Franz Schritt für Schritt wieder in den bestmöglichen Fitnesszustand zu bringen und Bundesligaspielfähigkeit herzustellen."