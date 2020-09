Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben das älteste Handball-Turnier in Deutschland gewonnen. Beim 31. Spielo-Cup in Lübbecke setzten sich die Sachsen im Endspiel am Samstag mit 28:26 gegen GWD Minden durch.

In dem hart umkämpften Finalspiel agierten beide Bundesligateams auf Augenhöhe, leisteten sich aber auch eine Vielzahl an technischen Fehlern. Der SC DHfK nahm einen 2-Tore-Vorsprung (15:13) mit in die Pause, Mitte der zweiten Hälfte lag dann der 5-fache Spielo-Cup-Sieger GWD Minden knapp in Führung. In einer spannenden Schlussphase agierten die DHfK-Männer etwas cleverer und holten sich auch aufgrund ihrer guten Torhüterleistung erstmals den Turniersieg. Niclas Pieczkowski im Finale des Spielo-Cups gegen Minden. Bildrechte: SC DHfK Leipzig

Die erfolgreichsten DHfK-Torschützen am Samstagabend waren Niclas Pieczkowski mit 7 Treffern und Patrick Wiesmach mit 6 Toren. Mit Comebacker Philipp Müller und Neuzugang Martin Larsen, der aufgrund einer Knieverletzung beim Turnier in Lübbecke noch nicht wieder mitwirken konnte, feierten außerdem zwei DHfK-Profis am Finaltag ihren Geburtstag. Im Halbfinale am Freitag hatte sich der SC DHfK Leipzig beim 25:24 gegen Gastgeber und Zweitligist TuS N-Lübbecke fast noch den Schneid abkaufen lassen. Zur Pause führte das Team von André Haber bereits mit 15:9. Gleich zehn Treffer gelangen im Spiel Rechtsaußen Lucas Krzikalla.

SCM-Linksaußen Matthias Musche gegen Dessau-Roßlau Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Der SC Magdeburg gewann am Samstag den ersten von zwei Tests gegen den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV 32:24 (16:13). Vor knapp 500 Zuschauern in der GETEC-Arena lagen die Schützlinge von Bennet Wiegert zunächst hinten, ehe Torwart Jannik Green den SCM mit starken Paraden nach vorne brachte. Torhüter-Kollege Tobias Thulin machte es ihm nach der Pause nach, und so führte Magdeburg dann schon in der 40. Minute mit 22:14. Bester Schütze: Der Däne Michael Damgaard mit sechs Toren.

Das Wiegert-Team hat damit auch sein sechstes Vorbereitungsspiel für sich entscheiden können. Am Donnerstag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Dessauern.

Fast 500 Fans durften in die GETEC-Arena. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener