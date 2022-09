"Für Lovro tut es mir unendlich leid, dass eine OP unausweichlich ist. Er ist aber im Universitätsklinikum bei Prof. Dr. Hepp in besten Händen und erhält unsere volle Unterstützung, um schnellstmöglich wieder auf die Platte zurückzukehren. Gleichzeitig sind wir auf der Suche, einen adäquaten Ersatz für Lovro zu finden, der uns bis Saisonende helfen kann, unsere Ziele zu erreichen", so Geschäftsführer Karsten Günther.

Jotic war 2021 von Vardar Skopje (Mazedonien) gekommen und sollte zu denen gehören, die den nach Magdeburg abgewanderten Nationalspieler Philipp Weber ersetzen sollten. Sein Ein-Jahres-Vertrag wurde bereits Ende November 2021 bis 2023 verlängert. In der vergangenen Bundesliga-Saison erzielte er 50 Tore in 27 Partien.

Neben dem Ausfall von Lovro Jotic ist zudem ein weiterer Rückraumspieler des SC DHfK angeschlagen. Oskar Sunnefeldt hat sich am Wochenende eine Trainingsverletzung zugezogen und wird beim Bundesligaspiel bei den Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag (15.09./19:05 Uhr) nicht mitwirken können.

Aufgrund der angespannten personellen Situation wird Julius Meyer-Siebert beim Auswärtsspiel am Donnerstag in Mannheim kurzfristig aushelfen. Der 22-Jährige ist derzeit per Zweitspielrecht an die Eulen Ludwigshafen ausgeliehen. Seit Montag befindet sich der Rückraumspieler in Leipzig und bereitet ich mit dem Team auf das Spiel gegen die Löwen vor.