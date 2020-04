Am 16. Mai soll es in der Handball-Bundesliga weitergehen, eigentlich sogar mit Zuschauern. Darauf hatten sich die HBL- und Klubverantwortliche Ende vergangener Woche erst einmal verständigt. Doch angesichts der Pandemie-Realität dürfte auch von diesem Zweckoptimismus schon bald nichts mehr übrig sein.

Leipzig, 8. März: Franz Semper und Co. bezwingen Ludwigshafen daheim vor über 4.000 Zuschauern. Es war das bislang letzte Pflichtspiel des SC DHfK. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

"Still ruht der See, die Ungewissheit ist groß", beschrieb Karsten Günter, Geschäftsführer des SC DHfK, am Dienstag (7. April) im MDR "SpiO-Talk" den bitteren Ist-Zustand. Seine ernüchternde Einschätzung lautete: "Die aktuelle Situation deutet mehrheitlich darauf hin, dass die Saison nicht fortgesetzt werden kann. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir am 16. Mai wieder in die Hallen dürfen."



Selbst abgesehen vom noch keineswegs prognostizierbaren weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie widersprechen schon allein die derzeitigen Trainingsmöglichkeiten diesem Termin. "Wenn wir uns darauf seriös vorbereiten und die besten Handballer der Welt aufs Feld schicken wollen, dann müssen wir ihnen auch drei, vier Wochen Vorlaufzeit geben, um die Mannschaften wieder auf diese Belastungen vorzubereiten", verdeutlichte Günther.