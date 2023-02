Die Handballer des SC DHfK Leipzig starten ohne Oskar Sunnefeldt in das restliche Programm der Bundesliga. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler zog sich im Training einen Bruch im linken Fuß zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. "Es ist ein kleiner Knochen an der Außenseite meines Fußes gebrochen, aber ich muss zum Glück nicht operiert werden", sagte der Schwede.