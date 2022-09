Der SC DHfK Leipzig hat im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage einstecken müssen. Nach einer ansprechenden ersten Halbzeit musste sich die Mannschaft von Trainer André Haber dem Rekordmeister THW Kiel am Mittwochabend (7. September) noch klar mit 22:32 (13:14) geschlagen geben.

Marino Maric setzt zum Wurf an. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Die Gastgeber begannen vor 3.808 Zuschauern in der Leipziger Arena nervös, konnten sich allerdings auf ihren stark aufgelegten Torhüter Mohammed El-Tayar verlassen, der in der Anfangsphase mehrere Kieler Chancen entschärfte (5:7/13.). Mit zunehmender Spielzeit gewann der SC DHfK mehr Sicherheit im Angriff und machte dem THW zudem mit seiner beweglichen Abwehr das Leben schwer. Rechtsaußen Patrick Wiesmach verpasste kurz vor der Pause den 14:14-Ausgleich.

Im zweiten Durchgang erhöhte Kiel das Tempo und setzte sich bis zur 47. Minute auf 25:19 ab. Den Leipzigern gelang in dieser Phase im Angriff hingegen fast gar nichts mehr. Der THW ließ auch in der Schlussphase nicht nach und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Bei den Hausherren waren der Ex-Kieler Oskar Sunnefeldt und Maciej Gebala mit jeweils vier Toren die besten Werfer. Bei den "Zebras" traf Niclas Ekberg am meisten (6).