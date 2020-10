Handball | 1. Bundesliga Duell vor leeren Rängen: SC DHfK zu Gast bei den RN Löwen

4. Spieltag

Zwei Siege, ein Remis - der SC DHfK ist vielversprechend in die Saison gestartet. Am Donnerstag (15. Oktober) wird der Schwierigkeitsgrad erhöht, dann müssen die Haber-Schützlinge bei den RN Löwen antreten. In Mannheim hingen die Trauben schon immer hoch, der Leipziger Coach hat sein Team aber "intensiv vorbereitet". Zuschauer werden nicht dabei sein.