Holen sich die Handballer des SC Magdeburg am kommenden Wochenende den ersten großen Titel der Saison? Beim Final-Four-Turnier in Lissabon kann das Team von Bennet Wiegert wie im Vorjahr die European League gewinnen. "Wir sind stolz, unsere Farben europäisch vertreten zu dürfen. Das letzte Final Four war noch ohne Zuschauer. Jetzt sind wir gespannt und voller Vorfreude", sagte der Coach des SCM im Talk von "Sport im Osten". Am Freitagvormittag werden sich die Magdeburger in Richtung Lissabon zur Mission Titelverteidigung aufmachen.

Der SCM bekommt es im Halbfinale der Final Four zunächst am Samstag (ab 16:00 Uhr im Liveticker in der "SpiO"-App) mit RK Nexe Nasice zu tun. In einem möglichen Endspiel am Sonntag würde der Titelverteidiger auf den Sieger der Partie zwischen Gastgeber Benfica Lissabon und Wisla Plock treffen. Mit 12 Siegen und einer Niederlage geht der SC Magdeburg mit der besten Statistik in das Turnier. Dass die Magdeburger als Favorit ins Final Four gehen, sieht Wiegert auch als Auszeichnung. "Das haben wir uns erarbeitet durch tolle Leistungen über Monate. Da bin ich auch gern in der Favoritenrolle. Aber in solchen Turnieren kann aber immer alles passieren", schränkte er ein.



Auch im Halbfinale gegen die Kroaten, die Magdeburg in der laufenden Saison bereits zwei Mal geschlagen hat. "Man kennt die Gesichter, es wird aber ein anderes Spiel. Man darf sich nicht von den Ergebnissen täusche lassen. Wir sind favorisiert, werden Nexe aber nicht unterschätzen."