Die Magdeburger stellten vor allem in der Anfangsphase eine starke Defensive, hielten Hannover bei nur drei Treffern und erzielten selbst acht Tore (8:3/10.). Erst durch eine kurze Phase Magdeburger Offensivschwäche kamen die Gäste etwas heran (10:7/19). Der SCM ließ sich aber nicht beirren, blieb bei seinem Spiel und lag zur Pause deutlich vorn. Nach dem Seitenwechsel bauten due Hausherren ihte Führung auf zehn Tore aus (22:12/41.). Danach experimentierte Coach Bennet Wiegert ein wenig in der Abwehrformation, aber auch das konnten die Hannoveraner nicht nutzen. Immer wieder scheiterten sie am überragenden Magdeburger Keeper Dario Quenstedt, der mit 25 Paraden eine Quote von 54 Prozent erreichte. Beste Werfer waren Michael Damgaard (11 Tore) beim SCM und Casper Mortensen (8) bei den Niedersachsen.