Tabellenführer SC Magdeburg hat im Saisonendspurt alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. So gibt es für die Heimspiele des Handball-Bundesligisten ab sofort keine behördlichen Einschränkungen mehr. Damit entfallen für die Zuschauer bereits für das European-League-Rückspiel am Dienstagabend (20:45 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) gegen Sporting Lissabon die bisherigen die Zugangsregeln. Das teilte der Club am Dienstag mit.