Gegen die nur mit 13 Spielern angetretenen Gäste startete Magdeburg konzentriert, dennoch war die Partie zu Beginn ausgeglichen. Nach sieben Minuten lagen die Gäste sogar mit 4:3 in Führung, dann aber drehte Magdeburg auf. Zwei Überzahlsituationen in kurzer Folge nutzte der SCM zu einer ersten Vier-Tore-Führung (11:7/16.). Dass der Vorsprung zur Halbzeit nicht noch größer wurde, lag vor allem an den bis dahin sechs Paraden von Till Klimpke im HSG-Tor, der eine herausragende Leistung zeigte.

Daniel Pettersson steigt hoch und trifft. Er steuerte vier Treffer für den SCM bei. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner