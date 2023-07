SCM-Spielmacher Gisli Kristjansson ist erfolgreich an der rechten Schulter operiert worden. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der Eingriff wurde bereits am Mittwoch in einer Klinik in Zürich vorgenommen. Die Operation war nötig geworden, nachdem sich der Isländer im Halbfinale des Final Four der Champions League gegen den FC Barcelona die Schulter ausgekugelt hatte. Es wird mit einer Ausfallzeit von bis zu einem halben Jahr gerechnet. Der SC Magdeburg hofft somit auf eine Rückkehr des Isländers nach der Winterpause.