Historisch gesehen waren die Duelle in Leipzig oft hart umkämpft: Von neun Partien in der Arena endeten sieben unentschieden oder mit nur einem Tor Unterschied. Auch Bennet Wiegert ist sich der Brisanz bewusst: "Das ist ein Derby. Das ist ein wirkliches Derby. Die Nähe ist da, die Konkurrenz ist da. Da zählen auch davor keine Ergebnisse und wer wie in Form ist."

Dennoch sei ein Blick in die jüngere Vergangenheit erlaubt: In den vergangenen beiden Heimspielen gegen Magdeburg blieb Leipzig ungeschlagen - ein Unentschieden (27:27) und ein knapper Sieg (33:32) sprechen für die Derby-Heimstärke des SC DHfK. Damit das auch am Sonntag so bleibt, wollen die Hausherren gegen den Favoriten "eine geile Party" feiern, sagt SC-DHfK-Spieler Franz Semper im Interview mit SPORT IM OSTEN. Und "wenn dabei ein, zwei Punkte herausspringen, wäre das das Beste", gibt der 27-jährige Verletzungsrückkehrer die Marschroute vor.