So verlief die vergangene Saison

Der SCM hat sich in der Bundesliga auf Rang drei eingenistet. Diese Position nahm man zum dritten Mal in Folge ein. Die Platzhirsche heißen Kiel und Flensburg. Gegen die kam Magdeburg vergangenes Jahr noch nicht an. Auch wenn es spektakuläre Serien gab, fehlte bis ganz oben der letzte Tick an absoluter Konstanz. Das Highlight der Saison war der Triumph in der neuen "European League" – der erste internationale Triumph des Vereins seit 14 Jahren. Großer Jubel: Das Team und Trainer Bennet Wiegert mit dem Pokal Bildrechte: IMAGO / wolf-sportfoto

Wer kam, wer ging?

Vier Neue kamen. Herausragend ist die Rückkehr von Philipp Weber. Der Nationalspieler kam rund zehn Kilometer entfernt von Magdeburg, in Schönebeck, zur Welt. In der Jugend spielte er zehn Jahre beim SCM, ehe es ihn nach Leipzig und Wetzlar zog. In seine alte Eigentumswohnung konnte er übrigens nicht zurück, da lebt gerade SCM-Mitspieler Marko Bezjak – und rauswerfen wollte er seinen neuen Teamkollegen nicht. Trainer Bennet Wiegert sagt über Weber: "Der verlorene Sohn kehrt zurück – das ist schon eine charmante Geschichte, die es so nicht mehr oft gibt. Es ist nicht unser Heilsbringer, aber er wird uns helfen in der gesamten Saison."

Wieder im SCM-Dress: Philipp Weber Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Zudem kam mit dem Dänen Magnus Saugstrup ein bereits hochdekorieter Akteur an die Elbe. Der Kreisläufer, der von Aalborg wechselte, ist bereits Weltmeister und holte Silber bei Olympia in Tokio. Wiegert sagt: "Wir sind froh, dass er hier ist, aber ich möchte die Erwartungen an ihm bremsen. Er ist erstmals in der Bundesliga und erst vor kurzem bei uns eingestiegen. Ich erwarte erst einmal nichts von ihm. Ich hoffe, die nächsten Jahre kann er uns dann tragen." Magnus Saugstrup kam von Aalborg Bildrechte: IMAGO / Ritzau Scanpix

Weitere Neue: Torwart Mike Jensen (HBW Balingen-Weilstetten) soll Tobias Thulin ersetzen und Rückraumspieler Kay Smits (Team Tvis Holstebro/DEN), der bereits ein halbes Jahr beim SCM war. Ein gefühlter Neuzugang ist Linksaußen Matthias Musche. Er ist im Training schon wieder dabei, wird nach seinem Kreuzbandriss aber wohl erst im neuen Jahre wieder eingreifen können.



Ein Quartett verließ den Klub: Am schmerzhaftesten ist der Abgang von Zeljko Musa auch für die Fans, bei denen er sehr gut ankam. Der 35-jährige Kroate war Bestandteil eines stabilen Innenblocks. Nach sechs langen Jahren kehrte er in die Heimat zurück (RK Zagreb). Schlussmann Tobias Thulin, der sich nicht etablieren konnte, wechselte zu Auftaktgegner Stuttgart. Auch der unauffällige Christoph Steinert (HC Erlangen) und Eigengewächs Justus Kluge, der sich mehr auf sein Medizinstudium konzentrieren will, gingen.

Der Trainer