Sieben verletzte Spieler, dann auch noch der Ausfall von Gisli Kristjansson nach fünf Minuten. Und dennoch durften die Magdeburger Handballer am Mittwoch gemeinsam mit frenetischen 6.300 Fans den so wichtigen Sieg gegen Aalborg Handbold bejubeln. Wie schon beim Liga-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Melsungen und vergangene Woche in Kielce wuchs die Mannschaft über sich hinaus und trotzte dem enormen Verletzungspech. Cheftrainer Bennet Wiegert resümierte nach dem Spiel erschöpft, aber glücklich: "Wenn man sieht, welche Energie die Jungs ins Spiel bringen. Wie sie ihr Herz auf dem Parkett lassen. Und um wichtige Punkte fighten. Das macht mich stolz." Was den Coach zudem freute, war, dass auch der dänische Gegner mit Hochachtung über die Leistung des SCM sprach. "Das ist Balsam auf die Magdeburger Seele."